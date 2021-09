Dieser Mann hat die Backgammon-WM nach Trier geholt

Die erste Backgammon-Weltmeisterschaft in Deutschland findet in dieser Woche in Trier statt. Dass das Turnier überhaupt an der Mosel stattfindet, ist auch dem Trierer Klaus Tonkaboni zu verdanken.

Seit Klaus Tonkaboni sieben Jahre alt ist, spielt er das uralte Würfelspiel Backgammon. Der Geschäftsmann ist halb Iraner, halb Deutscher. "Im Iran wächst man mit diesem Spiel auf", sagt er. "Ich bin mit dem Spiel aufgewachsen." Klaus Tonkaboni ist einer der Veranstalter der Backgammon WM in Trier . SWR Eva Britz Große Faszination für Backgammon Die Faszination für das Brettspiel hat Tonkaboni immer noch gepackt. Für ihn ist es alles andere als ein Glücksspiel. "Es sind immer Wahrscheinlichkeiten. Hinter jedem Würfelpaar liegt eine Wahrscheinlichkeit und damit auch eine Möglichkeit, einen Zug zu machen", erklärt er. Bei dem Spiel müssten viele Entscheidungen getroffen werden. Gute und schlechte Entscheidungen nach mathematischen Formeln. "Backgammon ist kein Glücksspiel." Backgammon-Spieler bei der Weltmeisterschaft in den Viehmarktthermen in Trier. SWR Eva Britz Tonkaboni ist einer der Veranstalter der Backgammon-WM. Gemeinsam mit weiteren Geschäftspartnern aus Trier hatte er sich für die Weltmeisterschaft 2020 beworben und den Zuschlag bekommen. Wegen Corona musste das Turnier auf dieses Jahr verlegt werden. Das größte Backgammon-Turnier im Jahr 2021 Klaus Tonkaboni ist froh, dass er und seine Kollegen die Weltmeisterschaft nach Trier geholt haben. "Es ist das größte internationale Backgammon-Turnier, was in diesem Jahr stattgefunden hat", betont er. Auch für Trier sei das wichtig. Ein solches internationales Ereignis steigere auch den Bekanntheitsgrad der Stadt. Knapp 100 Spieler aus Deutschland, Frankreich, den USA oder Griechenland messen in den Viehmarktthermen beim Mannschaftsturnier ihr Können. Sie sind konzentriert, würfeln, überlegen und verteilen die weißen oder schwarzen Spielsteine. Jeder Zug der Spieler muss gut überlegt sein. SWR Eva Britz Ziel: Backgammon bekannter machen Der sportliche Leiter der Backgammon-Weltmeisterschaft in Trier, Thomas Hellwag, will das Spiel so auch bekannter machen: "Die Entwicklung ist kaum aufzuhalten. Die Frage ist nur, wie schnell es gehen wird." Bis Mittwoch spielen 19 Mannschaften in Trier um den WM-Titel. Ab Donnerstag gehen dann die Einzelweltmeisterschaften los. Der Sieger steht am Sonntag fest. Auf Bildschirmen werden Informationen über das Turnier geteilt. SWR Eva Britz Backgammon - ein uraltes Würfelspiel Das Würfelbrettspiel Backgammon ist sehr alt. Wie viele andere kulturelle Errungenschaften entstammt auch Backgammon vermutlich der Hochkultur Mesopotamiens, der Wiege unserer Zivilisation im heutigen Irak. Von den Briten haben wir den Namen "Backgammon" übernommen. Das Wort könnte ursprünglich aus dem Walisischen stammen ("back" = klein, "cammon" = Schlacht), oder es kommt vom angelsächsischen "bac gamen", was übersetzt soviel wie Rückspiel heißt. Die bis heute größte Verbreitung findet Backgammon bei den Mittelmeeranrainern. Bei den Griechen, Türken und Zyprioten ist das Spiel ein nicht wegzudenkendes nationales Kulturgut. Es wird dort in Cafés, in der Familie oder sogar einfach auf der Straße gespielt. Quelle: Planet Wissen