Heute beginnen in Trier die Backgammon Weltmeisterschaften. Wie der Veranstalter, das Team Backgammon Trier, mitteilte, werden Spieler aus rund 20 Nationen erwartet, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten und Japan. Diese Meisterschaft findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Das Turnier dauert bis zum kommenden Sonntag. Die Wettkämpfe werden in den Trierer Viehmarktthermen ausgetragen.