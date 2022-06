Babyboom im Krankenhaus Idar-Oberstein

per Mail teilen

Im Klinikum Idar-Oberstein hat es einen regelrechten Babyboom gegeben. Innerhalb der vergangenen Woche wurden so viele Kinder geboren wie noch nie in einem solchen Zeitraum.

25 Kinder kamen nach Angaben einer Sprecherin zwischen dem 11. und 19. Juni 2022 im Klinikum Idar-Oberstein zur Welt. Insgesamt seien es 14 Mädchen und 11 Jungen gewesen.

"Wir Hebammen und natürlich auch das Ärzte- und Pflegeteam sind überglücklich und freuen uns mit den Eltern über die Geburt ihrer Kinder."

Warum es zu dem Babyboom kam, weiß niemand so genau. Hebamme Simone Bremm schiebt es mit einem Augenzwinkern auf den Supermond, der in der vergangenen Woche am Himmel zu sehen war.

Große Herausforderung in Zeiten der Pandemie

Die Pandemie sorge immer noch für erschwerte Bedingungen auf der Entbindungsstation, so der Verwaltungsdirektor des Klinikums, Hendirk Weinz.

Während der Corona-Pandemie hätte die Entbindungsstation mehrfach innerhalb des Hauses in andere Räume umziehen, damit sie als Coronastation genutzt werden konnte.

Das sei eine große Herausforderung für alle Beteiligten gewesen.