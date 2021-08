Wie funktioniert ein "Turbokreisel"?

Im Gegensatz zu traditionellen Kreisverkehren müssen sich Autofahrer an einem Turbokreisverkehr schon vor der Einfahrt dafür entscheiden, welche Ausfahrt sie nehmen wollen und sich entsprechend einordnen. Ein Auto, das sich in einem zweispurigen Turbokreisel auf der rechten Spur einordnet, nimmt automatisch eine bestimmte Ausfahrt. Ein Fahrzeug, das auf der linken Spur einfährt, nimmt eine spätere Ausfahrt. Der Verkehr fließt in einem Turbokreisel schneller und ein Rückstau in den Zufahrten wird vermieden.