Die B51 wird ab Sonntag am Kreisel in Konz voll gesperrt. Grund sind nach Angaben des Landesbetrieb Mobilität Trier weitere Bauarbeiten am Kreisel. Der Verkehr werde über die Kreisstraße durch Konz umgeleitet. Auswärtige könnten die Sperrung über die B268 über Zerf und Saarburg umfahren. Wie der LBM mitteilte, soll die Vollsperrung am Konzer Kreisel voraussichtlich bis 9. September dauern. Der alte Kreisel in Konz wird durch einen mehrspurigen Kreisverkehr ersetzt. Der Verkehr soll so vor allem während des Berufsverkehrs besser fließen. Die Kosten für das Projekt liegen laut LBM bei rund drei Millionen Euro. Im November sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.