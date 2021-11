Ab dem 23. November kann man sich auch in der Region Trier in einigen Krankenhäusern gegen das Coronavirus impfen lassen oder eine Auffrischung der Impfung bekommen. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilte, soll so das Impfangebot der Hausärzte und der mobilen Teams in Impfbussen ergänzt werden. An der Aktion beteiligen sich das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier sowie die Marienhaus Kliniken in Hermeskeil, Bitburg und Gerolstein.