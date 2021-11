Die Polizei in Zell sucht einen Mercedesfahrer, der vor einer Kontrolle geflüchtet ist. Der Fahrer eines grauen Mercedes SKL war am Freitag einer Polizeistreife aufgefallen, als er kurz nach 16 Uhr auf der B 49 zwischen Kinderbeuren und Alf unterwegs war. Der Fahrer fuhr unsicher und in verkehrsgefährdender Weise, so die Polizei. Als die Streife ihn stoppen wollte, flüchtete er mit hohem Tempo Richtung Cochem, wobei er andere Autofahrer gefährdete. In der Gemeinde Nehren verlor sich seine Spur, er flüchtete in die Weinberge. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere Autofahrer die durch den Mercedesfahrer gefährdet wurden.