Geriartrie schließt für ein Jahr

Die geriatrische Fachklinik in Baumholder im Kreis Birkenfeld wird Anfang des kommenden Jahres vorübergehend schließen. Nach Angaben des Klinikums in Idar-Oberstein, zu dem die Fachabteilung gehört, soll die Geriartrie zunächst 12 Monate lang geschlossen bleiben.

Grund sei die durch die Corona-Pandemie angespannte wirtschaftliche Situation des Klinikums. Außerdem fehlten Pflegerinnen und Pfleger für die Fachabteilung in Baumholder. Nach Angaben des Klinikums in Idar-Oberstein sollen die Patienten der Geriatrie jetzt in Idar-Oberstein versorgt werden. Dort würden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachklinik Baumholder weiter beschäftigt. Laut Klinikum soll mit der Schließung auch das Personal in Idar-Oberstein gebündelt und die medizinische Versorgung sichergestellt werden.