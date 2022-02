Polizei warnt vor Taschendieben

Die Polizei in Trier warnt vor Taschendieben. Allein am Donnerstag seien drei Fälle angezeigt worden. Die Täter hätten Bargeld, Kredit und EC-Karten sowie Papiere im Gesamtwert von mehr als 500 Euro gestohlen. Vor allem in der Trierer Innenstadt sei Vorsicht geboten. Die Taschendiebe nutzten die beginnende vorweihnachtliche Einkaufsstimmung. Sie hätten es vor allem auf Geldbeutel abgesehen, die sie aus Rucksäcken und Handtaschen entwendeten. Die Polizei Trier sei derzeit auch mit Beamten in Zivil in der Innenstadt unterwegs und fordert Menschen beim Einkaufen dazu auf, auf ihre Wertsachen zu achten.