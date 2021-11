Hohe Impfquote bei Personal der Krankenhäuser

Die meisten Krankenhäuser in der Region Trier verzeichnen eine hohe Corona-Impfquote bei ihrem Personal. Einer SWR-Umfrage zufolge liegt diese zwischen 74 und 92 Prozent.

Ungeimpfte Mitarbeitende müssten sich täglich auf das Corona-Virus testen. Entweder selbst oder mit Unterstützung von geschultem Personal. Die Krankenhäuser stellen dafür nach eigenen Angaben kostenlose Tests zur Verfügung. Die Krankenhäuser appellierten weiter an ihre Mitarbeitenden sich impfen zu lassen. Eine Impfflicht ist derzeit in den befragten Krankenhäusern in Trier, im Hunsrück und an der Mosel nicht vorgesehen. Ein Sprecher des Brüderkrankenhauses in Trier sagte,

es könne nicht sein, dass Mitarbeitende im Gesundheitswesen zu einer Impfung gezwungen würden, wenn gleichzeitig ein anderer großer Teil der Gesellschaft - dort wo meisten Infektionen entstünden, die Impfpflicht ablehne.