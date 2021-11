Mehr Geld und Impfprämie für Beschäftigte bei US-Streitkräften

per Mail teilen

Die etwa 800 Zivilbeschäftigten der US-Airbase Spangdahlem bekommen ab Januar mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Tarifabschluss für die Beschäftigten der ausländischen Streitkräfte erzielt. Demnach bekommen sie ab dem kommenden Jahr 2,1 Prozent mehr Einkommen. Alle, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, erhalten eine Impfprämie von 100 Euro. Allein in Rheinland-Pfalz betrifft der Tarifabschluss etwa 6000 Beschäftigte an den Standorten des US-Militärs.