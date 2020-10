Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Seit einigen Jahren wird am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Gleichzeitig sind aber noch viele Aspekte der NS-Zeit nur wenig erforscht.

Das ehemalige Frauenstraflager in Flußbach bei Wittlich ist so ein Beispiel. Von dem Lager hat fast nichts den Krieg überstanden. Zudem gibt es nur wenig Akten. Die Historikerin Lena Haase forscht trotzdem in ihrer Freizeit zu dem Lager. Vor einigen Wochen konnte sie eine Überlebende des Lagers in Frankreich ausfindig machen. SWR Reporter Marc Steffgen berichtet.