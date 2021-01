Am internationalen Holocaust-Gedenktag wird an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren erinnert. Die Realschule plus in Thalfang beschäftigt sich im Unterricht wie viele andere Schulen bei uns auch mit dem Thema Holocaust und NS-Vergangenheit. SWR Reporter Marc Steffgen hat eine Klasse beim Besuch der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ-Hinzert im Hunsrück begleitet.