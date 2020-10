Bitburger Polizistin bei der New Yorker Polizei

Einsatz in Manhattan

Der Alltag als Polizistin in Bitburg ist schon abwechslungsreich, aber aufregender ist es schon in New York. Das dachte sich die junge Bitburger Polizistin Nina Huwer und bewarb sich für ein Austauschprogramm. Zwei Wochen hat sie die Polizeiarbeit im "Big Apple" kennengelernt und SWR 4 Reporterin Nicole Mertes von ihren Eindrücken erzählt.