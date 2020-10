per Mail teilen

Themenwoche Bildung: Ausbildung und Abschluss im Gefängnis



Bildung ist das A und O. Sogar im Gefängnis gibt es die deshalb - vielleicht gerade da besonders wichtig. Denn an Bildung hapert es bei vielen Inhaftierten. Mancher nutzt die Zeit im Gefängnis, um einen Schulabschluss oder eine Ausbildung zu machen. SWR-Reporterin Jana Hausmann hat einen Jugendlichen in der Justizvollzugsanstalt in Wittlich besucht: