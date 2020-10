per Mail teilen

Der Trierer Bischof Ackermann geht davon aus, dass die Katholische Kirche die Missbrauchsopfer mit Geld aus der Kirchensteuer entschädigen wird. Er sehe dazu keine Alternative, sagte der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz. Die Kirchenmitglieder seien als Solidargemeinschaft in der Pflicht - auch wenn es vielen Gläubigen widerstrebe, mit ihren Beiträgen für Verfehlungen einzelner Geistlicher einzustehen. In der katholischen Kirche wird das Thema seit längerem diskutiert. Im September hatte der Jesuitenpater Mertes davor gewarnt, die Entschädigung aus der Kirchensteuer zu finanzieren. Damit würde das gesamte Kirchenvolk in Mithaftung genommen für das Leitungsversagen weniger. Die Kirchensteuer ist nach Angaben der Katholischen Kirche die wichtigste Einnahmequelle. Die Kirche bekommt aber zum Beispiel auch Geld vom Staat und erzielt Einnahmen aus ihrem Vermögen, etwa aus Immobilienbesitz. Mathias Zahn, SWR Nachrichtenredaktion.