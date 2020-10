per Mail teilen

Es ging hoch her am Donnerstagabend im Ortsbeirat Trier-Pfalzel. Denn es geht um ziemlich viel Geld - zwischen 5.000 und 300.000 Euro sollen Anwohner der Eltzstraße für den Straßenausbau zahlen. Dagegen gibt es seit Wochen und Monaten schon Protest. Jetzt ist eine andere Möglichkeit ins Spiel gekommen. Demnach sollen die Kosten auf alle Grundstücksbesitzer in Trier-Pfalzel verteilt werden. Ob das gut ankam? SWR Reporterin Eva Britz hat sich umgehört.