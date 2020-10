per Mail teilen

Einmal beim Spülmaschine ausräumen nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Die Lieblingstasse liegt in der Scherben auf dem Boden. Rettung gibt’s in Rinzenberg im Hunsrück in der Porzellan-Klinik von Christine Emmerich-Steffenhagen. SWR Reporterin Jana Hausmann hat der Tassen-Retterin über die Schulter geschaut.