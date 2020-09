Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Stadtkyll in der Eifel mehrere Autos beschädigt. Insgesamt seien vier Fälle gemeldet worden, teilte die Polizei mit. An den Autos wurden demnach die Scheiben eingeschlagen. An zwei Wagen seien die Reifen zerstochen worden. Bei den Tätern könnte es sich laut Polizei um drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren handeln. Sie seien einem Anwohner in der Ortsmitte von Stadtkyll wegen Lärmbelästigung aufgefallen. Einer der männlichen Jugendlichen habe ein rotes bzw. orangefarbenes T-Shirt getragen, während die anderen beiden dunkel gekleidet gewesen seien. Hinweise an die Polizeiinspektion Prüm: 06551/9420