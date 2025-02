Eva Lamby-Schmitt ist in Trier aufgewachsen. Seit Dezember 2021 leitet sie das ARD-Studio Shanghai.

Eva Lamby-Schmitt studierte Chinastudien und Medienkulturwissenschaft an der Universität zu Köln. Sie baute ihr Chinesisch sowohl in einem Auslandsaufenthalt an der Fu Jen Universität in Taipei als auch bei einem Auslandsjahr an der Jiaotong Universität in Shanghai weiter aus. Während ihres Studiums arbeitete sie als Reporterin in ihrer Heimatstadt im SWR Studio Trier und in verschiedenen Funktionen in Köln beim WDR, vor allem bei WDR 2.

Eva Lamby-Schmitt. SWR

Nach dem Ende ihres journalistischen Volontariats beim SWR im September 2020 arbeitete sie in der SWR-Wirtschaftsredaktion, im SWR Studio Trier und zwischenzeitlich im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und bei MDR Aktuell in Leipzig. Seit Dezember 2021 leitet sie das ARD-Studio Shanghai .