In den Trierer Moselauen wird Mitte Mai ein Autokino eröffnet. Und zwar im Messepark. Im Sommer soll es dort auch Konzerte geben.

Der Auftakt für das Autokino in Trier ist am 14. Mai geplant. Und zwar mit dem Filmklassiker "Grease". Ab dann soll es täglich Filme geben. In dem Autokino ist Platz für 300 Autos. In jedem Auto dürfen zwei Personen sitzen, bei Familien aber mehr: zwei Erwachsene und drei Kinder. Die Autos dürfen während der Vorstellung nicht verlassen werden.

Organisatoren sind der Trierer Kinobetreiber Dirk Ziesenhenne, der Konzertveranstalter Popp Concerts und andere Kulturschaffende. Im Sommer soll es im Autokino auch Konzerte geben. Die Leinwand des Trierer Autokinos "Carpitol" ist 15 x sechs Meter groß und in drei Meter Höhe angebracht.