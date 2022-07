Weihnachtliches Krippenspiel als Autokino

In der Pfarreiengemeinschaft Wittlich gibt es am Nachmittag des Heiligabend ein weihnachtliches Autokino. Wie das Bistum Trier mitteilte, wird dabei ein Autokino-Gottesdienst inklusive Krippenspiel geboten. Das Krippenspiel bestehe aus verschiedenen Video-Einspielern, die 45 Kinder und ihre Familien zuhause aufgenommen hätten. Auch der Gottesdienst sei mit den Kindern gestaltet worden, so eine Sprecherin der Pfarreiengemeinschaft. Die Idee sei schon im vergangenen Jahr entstanden, als wegen der Corona-Pandemie klassische Kinderkrippenfeiern ausfielen. Die Autokino-Vorstellungen starten heute um 16.30 Uhr und um 18 Uhr auf dem Parkplatz des Vitelliusbades in Wittlich.