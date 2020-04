Im Wallfahrtsort Klausen soll trotz der Einschränkungen durch Corona ein Ostergottesdienst stattfinden – und zwar am Ostermontag als sogenannte Auto-Andacht. So könne die Andacht im Einklang mit den geltenden Regeln stattfinden, sagte der Pater der Klausener Wallfahrtskirche, Albert Seul.

Vorbild sind Autokinos. Der Pater der Klausener Wallfahrtskirche, Albert Seul, sagte, wenn die Menschen in ihren Autos säßen, könne der Gottesdienst im Einklang mit den geltenden Einschränkungen stattfinden. Die Auto-Andacht in Klausen soll am Ostermontag um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Ortseingang starten – dort ist Platz für etwa 60 Autos. Auszusteigen oder als Fußgänger teilzunehmen ist wegen Corona-Schutzvorschriften nicht erlaubt.