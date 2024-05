Tödlicher Unfall auf B268 bei Pellingen

Bei einem schweren Unfall auf der B268 bei Pellingen sind am Vormittag ein Auto und ein Laster zusammengestoßen. Dabei kam der Autofahrer ums Leben.

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto von Zerf kommend in Richtung Trier unterwegs. Gegen 10 Uhr am Vormittag stieß es bei Pellingen frontal mit einem Lkw zusammen. Dabei wurde der 53-jährige Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 46-jährige Fahrer im Kleinlaster wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste beide aus ihren Fahrzeugen bergen, da beide Fahrer eingeklemmt wurden.

Auf der B268 bei Pellingen kam es am Montagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Steil TV

Die B268 war demnach bis in den Nachmittag voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Unfallhergang zu klären.