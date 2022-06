per Mail teilen

Ein Mann ist Montag am späten Nachmittag mit seinem Wagen von der B51 bei Welschbillig von der Straße abgekommen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Autofahrer kam ins Krankenhaus. Sein Wagen wurde völlig zerstört. Während der Unfallaufnahme war die B51 in Richtung Trier zeitweise voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.