Am Mittwochnachmittag ist in Oberhambach bei einem Verkehrsunfall ein Autofahrer verletzt worden. Laut Polizei war er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto stieß gegen eine Mauer und blieb auf einem Privatgrundstück stehen. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer angetrunken war. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.