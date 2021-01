per Mail teilen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Bauhof in Waldrach im Kreis Trier-Saarburg einen Schaden von 10 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer am Wochenende mit seinem Wagen gegen die Wand eines Gebäudes gestoßen. Die Hauswand sei erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.