per Mail teilen

In Wittlich hat ein Autofahrer eine Fußgängerin angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Montagabend kurz nach 20 Uhr dabei, an der Kreuzung Trierer Landstraße-Klausener Weg die Straße zu überqueren, als sie von einem hellen Kleinwagen angefahren wurde. Der Fahrer hatte die Fußgängerin offenbar übersehen, machte noch einen Schlenker, erfasste sie dann aber. Die Fußgängerin stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Autofahrer gab Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter.