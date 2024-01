per Mail teilen

Schlechter Start ins neue Jahr: Ein Autofahrer ist am Neujahrsmorgen in Trier-Ehrang mit seinem Auto auf den Bahngleisen liegen geblieben. Den Führerschein kassierte die Polizei.

Der 23-jährige Fahrer wollte laut Polizei am Bahnübergang in Trier-Ehrang in eine Straße abbiegen, fuhr aber aus bislang ungeklärter Ursache mitten auf die Gleise. Dort blieb der Wagen dann liegen.

Für die Bergung des Wagens musste die Bahnstrecke vorübergehend gesperrt werden. Die unter Strom stehenden Oberleitungen mussten laut Polizei für die Bergung des Autos abgeschaltet werden. Der Autofahrer war laut Polizei betrunken. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.