Polizei stoppt völlig betrunkenen Autofahrer

Mit 4,55 Promille hat sich ein Mann im Raum Trier ans Steuer gesetzt - und ist schließlich von der Polizei gestoppt worden. Sein Wagen sei einem Zeugen zufolge am Samstag immer wieder auf die Gegenfahrbahn und auch in den Straßengraben geraten, teilte die Polizei mit. Mehrere entgegenkommende Autofahrer hätten stark bremsen oder sogar ausweichen müssen, um nicht mit dem Wagen des Betrunkenen zu kollidieren, so der Zeuge. Die Polizei stellte an dem Auto frische Unfallschäden fest. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, er muss mit einem Strafverfahren rechnen.