Bei einem Verkehrsunfall in Wittlich ist am Dienstagabend ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Mann einen am Straßenrand abgestellten Silo-Anhänger. Der Fahrer habe noch versucht, auszuweichen, prallte dann aber doch mit der rechten Autoseite gegen den Anhänger. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.