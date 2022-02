Die Autobahnabfahrt an der Anschlussstelle Föhren auf der A 1 in Richtung Koblenz wird ab heute Nachmittag gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung dauere circa vier Wochen. Die Umleitung erfolge über die Anschlussstelle Schweich. Die Zufahrt an der Anschlussstelle Föhren auf die A1 in Richtung Koblenz bleibt offen, so die Autobahn GmbH. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an einem Bauwerk im Bereich der Anschlussstelle.