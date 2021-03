per Mail teilen

Die Autobahnpolizei Schweich sucht Zeugen eines Falls von Unfallflucht auf der A 1 am Autobahnkreuz Wittlich. Kurz vor 17 Uhr am Donnerstag überholte ein Autofahrer in einem weißen Auto ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die schon auf der Überholspur war. Diese Autofahrerin musste stark abbremsen, geriet ins Schleudern und stieß gegen die Außenleitplanke der Autobahn. Der Unfallverursacher blieb laut Zeugenaussagen etwa 150 Meter weiter kurz auf dem Standstreifen stehen und fuhr weiter, als er sah, dass die Frau aus dem Unfallfahrzeug ausstieg. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.