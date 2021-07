per Mail teilen

Die Autobahngesellschaft hat am Dienstag mit den Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der A 1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Ausfahrt Reinsfeld begonnen. Den Verkehrsteilnehmern stehen demnach zwei verengte Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken und eine engere Fahrspur Richtung Koblenz zur Verfügung. In der ersten Bauphase wird laut Autobahngesellschaft die Straßenentwässerung im Mittelstreifen erneuert. Diese Arbeiten dauerten voraussichtlich bis Ende Juni. Direkt im Anschluss soll die Erneuerung der Richtungsfahrbahn Saarbrücken starten. Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme werde der komplette Fahrbahnabschnitt auf einer Länge von sieben Kilometern grundsaniert. Außerdem würden die Brücken saniert und die Anschlussstelle Mehring erneuert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf etwa 26 Millionen Euro.