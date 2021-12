per Mail teilen

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 31-jähriger Autofahrer am späten Freitagabend mit seinem Wagen von einer Straße bei Echternacherbrück abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Der Mann wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.