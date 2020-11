In Idar-Oberstein haben Unbekannte einen Feuerwerkskörper auf ein Auto geworfen. Wie die Polizei mitteilte, ließen die Täter den Böller von einer Brücke in Höhe des Modeparks Röther fallen. Der Böller explodierte demnach auf der Windschutzscheibe des Autos. Nur durch das entschlossene Handeln des Autofahrers habe dieser nicht die Kontrolle des Wagens verloren. Das Ganze passierte laut Polizei am frühen Dienstagabend. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Idar-Oberstein melden.