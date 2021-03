per Mail teilen

Ein Autofahrer hat sich bei Meisburg in der Vulkaneifel mit seinem Auto überschlagen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam er am Freitagmorgen auf der Bundesstraße nach Weidenbach in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Mann sagte, er habe einem entgegenkommenden Auto auf seiner Spur ausweichen müssen. Die Polizei sucht Zeugen.