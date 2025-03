Am Dienstagmittag ist eine Frau mit ihrem Auto in Trier-Ehrang in die Kyll gerollt. Warum das passiert ist, ist noch unklar.

Die 69-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge im Kreisel an der Kyllstraße in Trier-Ehrang unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Trier. Sie wollte den Kreisel dann Richtung Kordel verlassen, fuhr die Böschung hinunter und landete mit ihrem Auto in der Kyll. Rettungskräfte zufällig in der Nähe Dass die Frau so schnell gerettet werden konnte, sei einem Zufall geschuldet. Ein Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes sei zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe gewesen. Die Rettungskräfte hätten die Frau dann aus dem Auto geholt. Die Feuerwehr habe sie dann mit einer Trage über die mehrere Meter hohe Böschung auf die Straße gezogen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Ersten Einschätzungen nach sei sie nicht schwer verletzt, so die Feuerwehr. Sie sei ansprechbar gewesen und habe keine offenen Wunden gehabt. Auto soll mit einem Kran geborgen werden Öl oder Benzin sind bei dem Unfall offenbar nicht in den Fluss gelangt. Sicherheitshalber hatte die Feuerwehr jedoch sogenannte Ölschlängel um das Auto gelegt. Das Auto wurde von einer Spezialfirma mit einem Kran aus der Kyll gehoben, so die Stadt Trier. Taucher halfen dabei, eine Schlinge um das Auto legen. Diese suchten außerdem nach Wertgegenständen und Papieren der Frau. Nach etwa anderhalb Stunden war der Einsatz beendet