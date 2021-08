In einem Steinbruch in Niederwörresbach ist am Montag ein Auto weggerollt und abgestürzt, als der Besitzer es gerade beladen wollte.

Wie die Polizei Idar-Oberstein mitteilte, rollte das unbesetzte Auto zunächst zirka fünf Meter über das Gelände des Steinbruchs. Anschließend stürzte es einen fünf Meter tiefen Abhang hinab und kam im angrenzenden Fischbach zum Stehen. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Kran habe das Auto dann geborgen, so die Polizei. Es blieb nahezu unbeschädigt.