Waldrach: Auto mit acht Monate altem Baby rollt Straße hinab

Ein Auto setzt sich führerlos in Bewegung. Bergab. An Bord ein acht Monate altes Baby. Ein entgegenkommendes Auto kann nicht ausweichen.

Der Schreck muss riesengroß gewesen sein. Am Donnerstagmorgen setzte sich in einer abschüssigen Straße in Waldrach (Kreis Trier-Saarburg) ein abgestelltes Auto in Bewegung und rollte bergab.

Drinnen befand sich ein acht Monate altes Mädchen im Kindersitz, teilte die Polizei mit. Nach knapp 100 Metern soll das Auto mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen und zum Stehen gekommen sein.

Baby kommt vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus

Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Geschwindigkeit des führerlosen Autos zum Glück so gering gewesen, dass niemand verletzt wurde. Das kleine Mädchen kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, so die Beamten weiter.

Nicht fest angezogene Handbremse wahrscheinlich Unfallursache

Die Fahrerin hatte das Auto kurzzeitig verlassen, um ein älteres Kind in der Schule abzusetzen. Warum das Fahrzeug losgerollt war, wird derzeit ermittelt. Die Polizei vermutet, dass die Frau die Handbremse nicht stark genug angezogen hat.