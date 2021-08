per Mail teilen

Bei Idar-Oberstein ist am Montag ein Auto ausgebrannt. Die Fahrerin brachte sich rechtzeitig in Sicherheit.

Am Montagmittag ist bei Idar-Oberstein ein Auto in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei bemerkte die Fahrerin beim Tierheim Oberstmuhl, dass Qualm aus dem Motorraum kam. Sie hätte das Auto daraufhin verlassen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, habe das Auto schon in Vollbrand gestanden. Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen.