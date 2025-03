Heldentat im Schulbus: Polizei Trier ehrt zwei mutige Mädchen

Die Polizei Trier hat Bürger ausgezeichnet, die Menschen gerettet und Straftaten verhindert haben. Darunter auch zwei Schülerinnen, die geholfen haben, einen Bus zu evakuieren.

Der 10. April 2024 beginnt für Zoe Golinski und Jolina Valentin wie jeder andere Schultag. Die beiden Freundinnen aus Kastel-Staadt im Kreis Trier-Saarburg sitzen im Bus nebeneinander und schauen Handyvideos. Alles wie immer. Doch dann wird die Fahrt plötzlich holprig und der Bus kommt bei Freudenburg von der Landstraße ab.

Auf der Landstraße kurz vor Freudenburg im Kreis Trier-Saarburg ist ein Bus im April 2024 von der Straße abgekommen. Florian Blaes

"Wir waren alle so ein bisschen in Schockstarre", erzählt Zoe: "Manche von den Kleinen haben direkt angefangen zu weinen." Als die beiden damals 13-Jährigen aus dem Fenster schauen, sehen sie: Der Bus mit 26 Kindern an Bord hängt schief im Straßengraben und droht umzukippen. Und die Fahrerin steht so unter Schock, dass sie nicht in der Lage ist, zu reagieren. Also ergreifen die Mädchen selbst die Initiative.

13-Jährige schlägt Scheibe mit Nothammer ein

"Wir sind dann aufgestanden und jeder Schritt hat sich ganz komisch angefühlt, so als würde es irgendwie bergab gehen oder so. Es war ganz schlimm", sagt Zoe. Auch die beiden Freundinnen haben Angst. Doch trotzdem unternehmen sie was: "Wir haben dann sehr laut gesagt, dass alle auf die andere Seite des Busses gehen sollen."

Zoe und Jolina sind stolz darauf, wie sie bei dem Busunfall in Freudenburg reagiert haben. Und auch die Trierer Polizeichefin hat ihr Engagement gewürdigt. SWR Christian Altmayer

So bringen sie ihn dann auch wieder ins Gleichgewicht und verhindern, dass er den Abhang hinunter rutscht. Jetzt müssen sie nur noch die Türen aufbekommen. Und das übernimmt dann Zoe’s Freundin Jolina – mit dem Nothammer: "Ich wusste nicht, ob das richtig ist, in dem Moment. Aber dann hab' ich das Ding geholt und hab einfach auf die Scheibe drauf geschlagen. Einfach in die Mitte, zwei- oder dreimal und dann war das Ding durch."

Nur leichte Verletzungen dank Einsatz der Schülerinnen

Die fliegenden Glassplitter verletzen allerdings Jolinas Hand. Sie blutet. Doch immerhin: die Türen gehen auf und die Kinder können raus. "Ein kleiner Junge wollte einfach zurück rennen, weil er seinen Ranzen noch holen wollte", erinnert sich Zoe: "Wir haben ihm dann gesagt, er soll bitte draußen bei uns bleiben."

Ernsthaft verletzt wird dank des Einsatzes der beiden Mädchen niemand. Die Trierer Polizeipräsidentin Anja Rakowski hat Jolina und Zoe daher mit einer besonderen Urkunde für Zivilcourage ausgezeichnet. "So ein Verhalten erwartet man ja nicht unbedingt von 13-Jährigen", erklärt Rakowski: "Es hätte ihnen ja auch niemand übel genommen, wenn sie genauso erschrocken gewesen wären und dann erstarrt wären vor Schreck wie die anderen."

Die Trierer Polizeipräsidentin Anja Rakowski hat zehn Bürgerinnen und Bürger für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. SWR Christian Altmayer

Applaus und Urkunden für die Geehrten

Waren sie aber nicht. Stattdessen haben sie sich eingesetzt für andere. Sie haben nicht in erster Linie an sich selbst gedacht, sondern an andere und damit vielleicht sogar Menschenleben gerettet. Genauso wie die anderen acht Menschen, die die Trierer Polizei geehrt hat. Darunter war zum Beispiel ein junger Mann, der eine Rollstuhlfahrerin aus einem brennenden Haus gerettet hatte. Und auch ein älterer Herr, der einen ertrinkenden Jugendlichen aus der Mosel gezogen hatte.

Für all diese Bürger gab es bei der Ehrung im Präsidium Applaus und eine Urkunde. Und für die beiden Mädchen hatte Anja Rakowski dann auch noch ein Jobangebot: Wenn sie nach der Schule nicht wissen, was sie machen wollen, könnten sie sich ja bei der Trierer Polizei bewerben.