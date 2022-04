In Rheinland-Pfalz sind 6.660 französische Bürger wahlberechtigt und dürfen bei der Stichwahl zum französischen Präsidenten ihre Stimme abgeben. Die in Rheinland-Pfalz lebenden Franzosen, die im Wählerverzeichnis des französischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main eingetragen sind, können entweder im französischen Kulturinstitut in Mainz wählen oder per Vollmacht ("procuration de vote").

In der Region Trier sind insgesamt 1.419 französische Staatsbürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung an der französischen Präsidentschaftswahl lag in Rheinland-Pfalz im ersten Wahlgang bei 20,5 Prozent. (Quelle: Französisches Konsulat in Frankfurt am Main)