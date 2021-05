Das Kulturzentrum Tuchfabrik in Trier eröffnet am Freitag eine Ausstellungsreihe zum Thema "Tod, Sterben und Trauer in Kultur und Gesellschaft". Die Reihe wurde von der Tufa zusammen mit dem Hospiz Trier und der Hochschule entwickelt. Studierende des Fachs Modedesign an der Hochschule Trier haben sich für die Ausstellung mit der Geschichte der Trauermode beschäftigt. Dazu haben sie verschiedene Entwürfe für Trauerkleidung entwickelt, unter anderem mit Origami und Faltentechniken. Im Juni präsentieren Studierende der Architektur in einem zweiten Teil der Ausstellung ihre Entwürfe zum Thema Erinnerungskultur. Die Tuchfabrik kann ihre Ausstellungsräume jetzt wieder für Besucher öffnen, allerdings ist eine Terminbuchung über ticketregional notwendig.