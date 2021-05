per Mail teilen

In der Kulturgießerei Saarburg wird heute eine Ausstellung "Friedensglocke" des Musikers Michael Patrick Kelly eröffnet. Wegen der Coronapandemie findet die Eröffnung digital statt. Nach Angaben der Kulturgießerei dürfen Besucher die Ausstellung ab Sonntag - mit vorheriger Terminbuchung - auch vor Ort besichtigen. In der Kulturgießerei ist die Original-Glocke zu sehen, die nach einer Idee des Musikers Michael Patrick Kelly aus Kriegsschrott gegossen wurde. Außerdem eine Dokumentation über die Entstehung des Projekts und weitere künstlerische Arbeiten von Kelly. Das Projekt erinnert daran, dass im ersten und Zweiten Weltkrieg Glocken eingeschmolzen und Waffen und anderes Kriegsmaterial daraus hergestellt wurde. Das Projekt will darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, sich von Radikalismus und polarisierenden Tendenzen abzuwenden.