Ein Großteil der Museen und Ausstellungen in der Region Trier öffnet ab dem 11. Mai wieder. Die rheinland-pfälzische Landesregierung entschied, dass dies unter Hygieneauflagen möglich ist.

Das Amüseum am Wasserfall in Saarburg öffnet gleich am Montag, 11. Mai. Einen Tag später dann das Stadtmuseum Simeonstift Trier. Ab dann ist auch die Ausstellung in der Europäischen Kunstakademie Trier und die Flugausstellung in Hermeskeil wieder zugänglich - genauso die Ausstellung im Alten Rathaus Wittlich.

Weitere Museen folgen Ende der Woche

Ab 15. Mai folgen das Rheinische Landesmuseum, die römischen Baudenkmäler und das Museum am Dom in Trier, sowie das Cusanus-Geburtshaus in Bernkastel-Kues. Der Archäologiepark Vicus Belginum in Morbach öffnet wieder am 20. Mai.

Das Rheinische Landesmuseum in Trier © Foto: Thomas Zühmer -

Museen, Galerien und Gedenkstätten öffnen wieder

Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten sowie Bau- und Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz dürfen von Montag an, 11. Mai, wieder öffnen - unter Einhaltung der Abstands-, Schutz- und Hygieneregeln. Kulturminister Konrad Wolf sagte, besonders Museen und Galerien könnten Vorreiter bei der Wiederaufnahme des kulturellen Lebens sein. Sie besäßen oftmals die räumlichen Möglichkeiten, um anspruchsvolle Schutz- und Sicherheitskonzepte umzusetzen.