Ausstellung "Untergang" in Galerie Palais Walderdorff

Im Vorfeld der Landesausstellung „Untergang des Römischen Reiches“ eröffnet die Gesellschaft für Bildende Kunst Trier heute Abend eine Ausstellung im Palais Walderdorff in Trier. Die Schau zeigt einen zeitgenössischen Blick auf das Thema Untergang – beeinflusst von der Coronapandemie, des Krieges in der Ukraine und der Klimakrise. 39 Künstlerinnen und Künstler der Gesellschaft für Bildende Kunst Trier sind beteiligt. Die Ausstellung ist bis zum 23. Juli in der Galerie im Palais Walderdoff Trier zu sehen.