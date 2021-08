per Mail teilen

Im Kulturzentrum Tuchfabrik in Trier ist am Freitagnachmittag eine neue Ausstellung eröffnet worden. Die Künstlerin Stefanie Manhillen beschäftigt sich unter dem Titel „Hashtag neue Matrix“ mit den Veränderungen in der Gesellschaft durch die Coronapandemie.

Die Bewegliche Installation von Stefanie Manhillen besteht aus mehreren hundert Einzelteilen – Objekten, Bildern, Zeichnungen, Texten und am Körper tragbaren Elementen. Die Besucher der Ausstellung können die Einzelteile verändern und umstellen und werden so selbst aktiv. Die Künstlerin will damit ausdrücken, dass alte Handlungsmuster unserer Gesellschaft durch die Coronapandemie nicht mehr greifen und die ganze Gesellschaft sich neu orientiert.