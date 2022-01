Die Ausstellung “Körperwelten“ wird in einer mobilen Halle auf dem Außengelände des Trierer Messeparks gezeigt werden. Wie die Messegesellschaft mitteilte, wurde diese Lösung gefunden, weil das Impfzentrum weiterhin in der Messehalle bleibe. Ursprünglich sollte die Ausstellung in die Messehalle kommen. Dieses bleibe aber wegen der Corona-Pandemie erst mal geöffnet. Die umstrittene Ausstellung plastinierter Körper von Gunther von Hagens soll vom 25. März bis zum 17. Juli in Trier zu sehen sein.