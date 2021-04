Die Bundespolizei Trier hat am Donnerstagmorgen einen 32-jährigen Mann wegen eines Europäischen Haftbefehls nach Luxemburg ausgeliefert. Der Mann soll sich im Großherzogtum wegen Brandstiftung in einem Restaurant in Luxemburg verantworten. Zum Zeitpunkt des Feuers sollen noch Menschen im Restaurant gewesen sein. Der Beschuldigte wurde am Grenzübergang Wasserbilligerbrück an die luxemburgischen Behörden übergeben.